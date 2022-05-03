تدريبات مكثفة من أحمد حجازي للحاق بمباراة الفتح

يكثف المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، تدريباته في محاولة للحاق بمباراة الفتح، المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستأنف الفريق الاتحادي تدريباته اليوم، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني، بقيادة كوزمين كونترا، أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتدرب حجازي بالكرة، خلال الأيام الماضية، تحت إشراف الجهازين الفني والطبي، بالإضافة إلى تكثيف الجرعات البدنية، حتى يصل للجاهزية الكاملة.

وسوف يحدد الجهاز الفني، مصير حجازي من مباراة الفتح المرتقبة، خلال اليومين المقبلين، وإن كان الأرجح أن يتم منحه مزيدا من الوقت في التدريب، ليكون جاهزًا للكلاسيكو أمام الهلال، ضمن الجولة 27.

وتحظى مباراة الفتح بأهمية خاصة لدى الاتحاديين، باعتبارها المنعطف الأهم للفريق في مشواره هذا الموسم نحو اللقب.

ويحتل اتحاد جدة الصدارة برصيد 60 نقطة، ويطارده الهلال برصيد 49 نقطة.