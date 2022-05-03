مالي تعلن فسخ معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا وشركائها الأوروبيين

أعلن المتحدث باسم حكومة مالي عبدالله مايجا فسخ بلاده معاهدة التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين؛ بسبب "انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد" ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.

وقال مايجا - في بيان، ألقاه في التلفزيون الوطني، حسبما أفادت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء - "إن حكومة مالي فسخت معاهداتها العسكرية مع فرنسا على خلفية "الهجمات الصارخة" من جانب القوات الفرنسية الموجودة في البلاد على السيادة الوطنية و"الانتهاكات المتعددة" للمجال الجوي المالي، رغم فرض باماكو منطقة حظر طيران مؤقتة".



وأكد أن "الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد"، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا.. مشيرا إلى أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو 2014 وفسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة "تاكوبا".