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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بيان عاجل.. الترجي التونسي يحذر جماهيره من المندسين في مباراة اليوم

صدى البلد

حذرت إدارة الترجي الرياضي التونسي، ، جماهير الفريق من المندسين من غير جماهير باب سويقة، الذين سيحاولون الدخول إلى المدرجات مع الجماهير لإحداث الشغب بهدف تعريض الفريق للعقوبة، وحرمانه من مساندة الأنصار في مرحلة التتويج من منافسات الدوري التونسي الممتاز.

وجاء في بيان الترجي الرياضي كما يلي: "بحكم حرصنا كترجيين من أحباء ومسؤولين على توفير كل ممهدات وظروف النجاح لفريقنا في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة والتي من بينها بل ومن أهمها خوض كل اللقاءات التي نكون فيها مستضيفين أمام جماهيرنا للاستفادة من دعمهم وتشجيعهم، فإننا نوصي أنصارنا الأعزاء بالحذر من المندسين من غير جماهير الترجي الذين سيحاولون الولوج إلى المدرجات في محاولة لتعمد إحداث الشغب لتعريض فريقنا للعقوبة وحرمانه من مؤازرة أحبائه في قادم اللقاءات من مرحلة البلاي أوف".

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وتابع: "وعلى هذا الأساس لنكون جميعنا حذرين ومتفطنين في هذه المرحلة لضمان كل سبل النجاح لفريقنا في بقية السباق.. عاش الترجي الرياضي التونسي".

وتجدر الإشارة إلى أن الترجي الرياضي سيخوض اليوم مباراة هامة ضد الاتحاد المنستيري في إطار الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج للدوري التونسي الممتاز. 

الترجي تونس باب سويقة الدوري التونسي

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