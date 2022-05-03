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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزيرة التجارة: القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بتحفيز توطين صناعة السيارات محليًا

صدى البلد

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً مع وفد شركة “مرسيدس - بنز إيجيبت”، برئاسة جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، وتوجهات الشركة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة. 

شارك في الاجتماع حاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

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وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر على نمو أعمالها، خاصةً في ظل بيئة الأعمال المواتية التي تتمتع بها مصر حالياً، فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي لتوطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها صناعة السيارات. 

وأكدت حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جعل مصر نقطة تمركز للاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت “جامع” أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما بالغاً بتحفيز توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها محليًا والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي لها، لافتةً إلى أن السوق المصرية تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها ليصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

من جانبه، أكد جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس - بنز إيجيبت، أن الشركة تدعم توجهات الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، وتعتبر السوق المصرية سوقاً واعدة ومحوراً هاماً في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع سيارات مرسيدس - بنز. 

ولفت إلى أن الشركة شهدت نمواً كبيراً بالسوق المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يجري حالياً الانتهاء من مركز لوجستي للشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 20 ألف متر، كما قامت الشركة بزيادة عدد وكلائها في السوق المصرية ليصلوا إلى 5 وموزعين معتمدين تتضمن 12 معرضا لخدمات البيع وما بعد البيع بأنحاء الجمهورية، بالإضافة للتصنيع المحلي لسيارات الدفع الرباعي GLE وGLS، وهو ما يعكس اهتمام الشركة العالمية بتوسيع نطاق أعمالها بالسوق المصرية خلال المرحلة الحالية.

وزيرة التجارة والصناعة مرسيدس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صناعة السيارات تشجيع الاستثمار

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