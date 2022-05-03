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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين: صرفنا حصص 3 أيام من الدقيق لكل مخبز قبل العيد

صدى البلد

أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل المخابز صرفت حصة ثلاثة أيام من الدقيق قبل العيد للعمل أثناء العيد دون عائق مشيرا إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج رغيف خبز للمواطن ، ومواعيد فتح وغلق المخابز عادت إلى طبيعتها الى ماقبل شهر رمضان المبارك.

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وأضاف  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتابع يوميًا عمل كل الأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية الموجودة بالوزارة إضافة إلى غرف العمليات المركزية بكل مديرية تموين مؤكدًا أن عمليات إنتاج الخبز تسير بسلاسة ولم يصل لغرفة العمليات المركزية اى شكوى حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة  أحمد كمال  أن المخابز تنتج يوميًا مابين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا مشيرًا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات والقطاعات الرقابية بالوزارة بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بمواعيد فتح المحال والمخابز بالمواعيد المقررة والتزامها بتقديم الدعم المقرر لكل مواطن سواء من الخبز او السلع التموينية، بالكميات والاسعار المناسبة. 

 وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أن كل الأنشطة التموينية تسير كالمعتاد بعد التوجيهات التى أصدرها الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للقطاعات الرقابية والمديريات مشيرا إلى أن غرف العمليات تتابع الأمر لحظة بلحظة سواء بالمخابز أو بمنافذ صرف السلع التموينية.

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