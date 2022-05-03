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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنان وانسان.. شريف النمر: عمرو عرفة قامة كبيرة في الإخراج

شريف النمر
شريف النمر

قال مدير تصوير مسلسل أحلام سعيدة، شريف النمر، إن خروج العمل بهذه الصورة المبهجة كان بناءً على الاتفاق مع مخرج العمل عمرو عرفة، لافتاً إلى أننا نتفق على الشكل العام اللوكيشن.

وأضاف “النمر”،  خلال حوار خاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن كل لوكيشن يكون له طابع معين عن غيره، ولكن نحاول التوفيق طبيعة المشهد والكادر الجيد.

وأشار مدير تصوير مسلسل أحلام سعيدة، إلى ان التعامل مع عمرو عرفة فى مسلسل أحلام سعيدة لم يكن الأول، ولكن لأول مرة اشارك معه كمدير تصوير.

وتابع مدير تصوير مسلسل أحلام سعيدة أن عمرو عرفة قامة كبيرة فى الأخراج، فهو أب و انسان وفنان  بمعنى الكلمة، ونتشرف فى العمل معه، لافتاً إلى أننا استمتعنا معه فى العمل .

مسلسل احلام سعيدة شريف النمر مدير تصوير عمرو عرفة فضائية اكسترا نيوز

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