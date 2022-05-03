محمد صلاح يزين التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وفياريال في دوري أبطال اوروبا

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره فياريال الإسباني، اليوم، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

و تدخل كتيبة الألماني يورجن كلوب، مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بطموح الحصول على الرباعية التاريخية، فهم أصحاب لقب كأس الرابطة الإنجليزية، إضافة إلى ذلك مواجهتهم أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومنافستهم الضارية على لقب الدوري مع مانشستر سيتي.

في المقابل يدخل فريق أوناي إيمري نصف النهائي وهو يتطلع لتقديم نفس المستوى التنافسي الذي سمح له بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني من ثمن وربع نهائي البطولة على الترتيب.

وتبدو مهمة فياريال أصعب نظرا لأن النتيجة أثقل بعد خسارته بثنائية نظيفة كما أنه لم يظهر بصورة جيدة في ملعب أنفيلد أمام ليفربول.

لكن الغواصات الصفراء تمكنت نوعا ما من العودة بأقل قدر ممكن من الأضرار .

ويثق أوناي إيمري قائد الغواصات الصفراء في أن مباراة العودة في ملعب لا سيراميكا "ستكون مختلفة"، رغم اعترافه بتفوق صلاح ورفاقه ذهابا وأن فياريال كاد يتلقى هزيمة أثقل.

وتأهل فياريال إلى نصف النهائي وهو في أفضل حالاته أيضًا خلال هذا الموسم، حيث عاد مجددا في الدوري الإسباني وأشعل الصراع على المراكز الأوروبية.

ووفقا لموقع "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

