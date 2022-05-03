الزراعة × المحافظات| افتتاح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٣٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٢ مايو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و103 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 15 ألفا و885 رأسل ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وتم تنفيذ 21 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مدرسة حقلية لمحصول القمح بمركز القناطر الخيرية قرية سندبيس بحضور عدد من المزارعين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة عمليات حصاد القمح في الحقول لدى المزارعين، كما تم أيضا المرور على زراعات القطن للاطمئنان على المساحات المزروعة والمعدة للزراعة.

كذلك تم عقد (34) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها التوعية بأهمية توريد محصول القمح ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الجمعيات الزراعية، للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج بمخازن الجمعيات الزراعية وحثهم على التسهيل على المزارعين في صرف حصة الأسمدة، كذلك تم متابعة عمليات حصاد القمح، وأعمال كارت الفلاح، كما تم المرور على المواقع المقترحة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، فضلا عن عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، افتتح محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة البيطرية بحي ثان الزقازيق، بحضور مدير مديرية الطب البيطري، كذلك تم افتتاح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمقر مديرية الطب البيطري.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز كفر الدوار، بشبراخيت، وأبوحمص، تأبو المطامير.

وتم عقد اجتماع مع مهندسي حماية الأراضي بمراكز المحافظة، حيث تم التنبيه باليقظة التامة والمرور والمتابعة اليومية خلال فترة الإجازة.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان و232 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تقديم 1049 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، و1049 جرعة ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وتم أيضا عقد 7 ندوات إرشادية، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون توريد القمح لمتابعة التوريد والتيسير على المزارعين وحسم شكاواهم فورا، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية، وذلك لمناقشة أهم الاستعدادات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم المرور على حقول القمح لمتابعة عمليات الحصاد.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم حصاد بحقل إرشادي، بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بحضور الفريق العلمي للحملة.

وواصلت المديرية حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في مراكز: يوسف الصديق، وأبشواي، وإطسا، وسنورس، والفيوم.

كما تم تكثيف المرور والمتابعة لعملية حصاد وتوريد محصول القمح، في الحقول والشون ونقاط التجميع.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، متابعة عمليات حصاد محصول القمح وعقد لقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومسئولي حماية الأراضي والمكافحة بالإدارات الزراعية، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها موقف توريد القمح، وأعمال حماية الأراضي، وموقف الأسمدة ومدى توافرها بمخازن الجمعيات، وموقف محصول الرمان، كذلك أعمال المكافحة ومتابعة الإجراءات مع زراعات الذرة.

ونفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، قافلة بيطرية علاجية، بقرية الفراسية مركز ساقلتة، وتم علاج عدد كبير من الحالات وتم تشخيص عدد كبير من حالات التناسلية باستخدام جهاز السونار، كما تم تجريع عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، كما تم رش عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى الدور الإرشادي للمربين عن كيفية حماية حيواناتهم ووقايتها من الأمراض المختلفة.

وكثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملاتها على أسواق اللحوم، والمجازر ومحلات الجزارة والمطاعم والثلاجات، حيث تم ضبط 47 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، المرحلة الثانية، من أعمال رش النمل الأبيض في أساسات مستشفى مدينة دهب الجديدة.

كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكيد على جميع العاملين بضرورة جمع صوب الخيار والفلفل التابعتين للمديرية ورعاية صوبة الكنتالوب ومتابعة المحاصيل الشتوية، خاصة محصول القمح، ومتابعة عمليات الحصاد والدراس والتوريد، كما تم التشديد على ضرورة متابعة أي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ومعهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، يوم حصاد مكبر للمحصول بمنطقة وادي النقرة، حيث تناول يوم الحصاد التوعية بأساليب الحصاد السليمة التي تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ إصدارات رسمية، يوم الجمعة من كل أسبوع، وهي إنفوجراف وفيديو باسم الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.