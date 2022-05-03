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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية الجمعة المقبل

تنمية المواهب بدار
تنمية المواهب بدار الأوبرا

يستعد طلاب مركز تنمية المواهب لتقديم حفل تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، بـ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي  وذلك في الثامنة مساء يوم الجمعة 6 مايو على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عرضا لفصل البالية بعنوان جارة القمر تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا إلي جانب رقصات كلاسيكية عالمية.

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كما يتضمن مجموعة من أشهر أعمال فيروز منها لما نتلاقي، كان الزمان وكان، حبيتك في الصيف، أيام الشتاء، أداء دنيا عادل، سارة مدحت، هنا محمد، نور مصطفي، زينة محمد، جني خالد، نادين المصري، أروي محمد، حبيبة عبد النبي، جميلة محمد، مريم أشرف، سيلين شريف، چيسي عادل، لي لي أسر، أسيل أشرف، هاجر سمير، ملك رامز ، مي ستيفان ، قسمت شاهين ، ماريا إيهاب ، لبني رضا ، مايا محمد، ملك الجندي، تيا طارق، جودي ناصر، انولا أيمن ، ندي إيهاب،   وعدد أخر من الطلاب.

 

تنمية المواهب دار الاوبرا المصرية أيام الشتاء الدكتورة منال زكريا رقصات كلاسيكية

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