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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أعشاب تساعدك على هضم أسرع.. 5علاجات سريعة تخلصك من ألم الأسنان

علاجات
علاجات

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

5علاجات سريعة تخلصك من ألم الأسنان

قد تؤدي ضروس العقل المتأثرة إلى التهاب اللثة وتسبب ألمًا شديدًا وتورمًا في المناطق المحيطة إليك وفقا لموقع هيلث أبرز العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الأسنان بالحكمة و يمكنك تجربتها للمساعدة في تخفيف ألم ضرس العقل.

3 علاجات سريعة تخلصك من أعراض الدورة الشهرية

قد تسبب أعراض الدورة الشهرية الكثير من الإزعاج ولكن يمكن ببعض العلاجات السريعة التقليل من الأعراض المزعجة للدورة الشهرية، وهي كالتالي وفقا لموقع هيلث هي كالتالي:

أسماك الماكريل.. تساعد على توازن الجسم وصحة العظام

يحافظ على صحة الدماغ.. سمك السلمون من الأطعمة المغذية.. لهذه الأسباب

في عيد الفطر.. 8 أعشاب تساعدك على هضم أسرع

أعشاب عديدة على مائدة عيد الفطر تساعدك على هضم أسرع  وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي  وجهاز المناعة إليك أبرزها وفقا لموقع standard.co.u فيما يلي بعض الأعشاب  الشائعة التي يجب أن تجربيها في طبخك 

أسماك الماكريل.. تساعد على توازن الجسم وصحة العظام

تعد أسماك  الماكريل  من الأطعمة التي قد تكون مفضلة للكثيرين على مائدة العيد، فهي تحمل العديد من الفوائد الصحية  لنمو الدماغ، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم.

تحتوي الأسماك أيضًا على نسبة عالية من فيتامين “ب” و"د"، لذلك فهي مفيدة لصحة الجسم وتطوره. 

وفيما يلي  الفوائد الصحية  لأسماك الماكريل:

صدى البلد الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة التهاب اللثة العلاجات السريعة

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