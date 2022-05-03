الوزراء: زيادةحجم الإنفاق على الاستثمارات العامة 30% لتسجل 249.4 مليار جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول تحديات الاقتصاد المصري.

وأوضح الإنفوجراف أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة ١,٤٦٪.

وقد شهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة ٣٠٪، مُسجلة ٢٤٩,٤ مليار جنيه.

وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و٩,٣٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و٣,٢٪ زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و٢٢,٨٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.