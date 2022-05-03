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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 لنشات تشارك في البحث عن جثة الطفل غريق البحر بالعريش

احد لنشات الصيد التي
احد لنشات الصيد التي تشارك عملية البحث عن عريق البحر

استمرت فرق الإنقاذ في عملية البحث عن جثة الطفل غريق البحر بمدينة العريش  محافظة شمال سيناء، حيث تبذل الجهات المختصة، جهودا مضنية بالتعاون مع الصيادين بشمال سيناء، لتنفيذ عملية البحث، مع الاستعانة بمراكب ولنشات الصيد لتمشيط المناطق  شرق منطقة الغرق في إتجاه هبوب الرياح  .

٥ مراكب صيد  

وشارك في عملية البحث 5 لنشات صيد تابعة للصيادين، بينما نزل المنقذون في منطقة مسجد المحطة التي غرق فيها الطفل، وذلك  من الساعة الخامسة صباح اليوم الثلاثاء في محاولة للعثور علي جثة الطفل.

كان طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما، تعرض للغرق في بحر العريش شمال سيناء، امس الاثنين، بعد نزولة للاستحمام بسبب ارتفاع حرارة الجو أول ايام عيد الفطر المبارك.

وقال شهود العيان ، ان الطفل قد نزل مع زملائه للاستحمام في البحر بمنطقة مسجد  المحطة  الساعة التاسعة صباحا، بسبب ارتفاع حرارة الجو.. إلا أن الطفل سحبته الأمواج الي الداخل لوجود تيارات مائية حتي اختفي عن الأنظار.

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لنشات البحث جثة غريق البحر العريش

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