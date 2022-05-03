عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطقس يمنع المواطنين من الاحتفال بثاني أيام العيد بالوادي الجديد

الشوارع خاليه بسبب
الشوارع خاليه بسبب ارتفاع درجات تالحراره

أدى ارتفاع درجة الحرارة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالوادي الجديد ، إلى عدم خروج الأهلي نهاراً، والاكتفاء بالاحتفال ليلاً بعد وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة.

واحتفل أهالي الواحات في أول أيام عيد الفطر المبارك بالخروج، إلى الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة ليلاً بعد تزايد درجات الحرارة نهارا ووصولها إلي أعلى معدلات وصلت حتي 43 درجة في النهار.

وأقبل مساء أمس أهالي الوادي الجديد، على الحدائق والمنتزهات والملاهي ليلا ، وبعد انكسار درجة الحرارة من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، في مناطق الخلاء والمناطق المكشوفة في الصحراء، حيث تتمتع هذه المناطق بأجواء باردة نسبيا عن المناطق المأهولة بالسكان والبعيدة عن الضوضاء والزحام، والزحف إلي المناطق المرتفعة والتي تسكنها الرمال والغرود والتي تتمتع بطقس معتدل في النصف الثاني من اليوم.

اقرا ايضا:

بعد انكسار الموجة الحارة.. إقبال كبير من أهالي الوادي الجديد على الملاهي والمتنزهات

ومن أجمل المناطق الموجودة في الوادي الجديد والأكثر إقبالا من المواطنين، ففي الخارجة يتوجه الأهالي للإحتفال بعيد الفطر المبارك بالخروج إلي معبد هيبس ومعبد الناضورة، وحديقة 30 يونيو الموجودة بالقرب من مطار الوادي الجديد، والممشي السياحي الموجود بالمناطق السكنية.

وفي مركز الداخلة تحرص الأهالي إلي الخروج بالمناطق البعيدة والمكشوفة، مثل منتجع الرملة ودوار العمدة وبئر الجبل ونادي أبادوس وغيرها من الأماكن الترفيهية الموجودة خارج الكتل السكنية، وفي مركز الفرافرة يخرج الأهالي إلى الميادين العامة والحدائق والمنتزهات الموجودة هناك، وتتمتع مدينة الفرافرة بالصحراء البيضاء وهي أكثر الأماكن التي يقصدها السياح والأجانب للترفيه والتنزه هناك.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
الوادى الجديد المواطنين عيد الفطر الخروج مدينة الفرافرة درجات الحرارة الممشي السياحي الميادين العامة المنتزه 30 يونيو درجات الحرارة الميادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل..3 حالات تمنح الموظفين إجازة بدون أجر

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تهنئ الأهالي بعيد الفطر وتطمئن على المرضى بمستشفى الخارجة

ترشيحاتنا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

ضمير حي.. تصريحات رئيس البرلمان العربي عن الصحافة في يومها العالمي

بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ثانى أيام العيد

الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون..عقوبة تعريض حياة مواطن للخطر بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ