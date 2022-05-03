الطقس يمنع المواطنين من الاحتفال بثاني أيام العيد بالوادي الجديد

أدى ارتفاع درجة الحرارة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالوادي الجديد ، إلى عدم خروج الأهلي نهاراً، والاكتفاء بالاحتفال ليلاً بعد وصول درجة الحرارة إلى 40 درجة.

واحتفل أهالي الواحات في أول أيام عيد الفطر المبارك بالخروج، إلى الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة ليلاً بعد تزايد درجات الحرارة نهارا ووصولها إلي أعلى معدلات وصلت حتي 43 درجة في النهار.

وأقبل مساء أمس أهالي الوادي الجديد، على الحدائق والمنتزهات والملاهي ليلا ، وبعد انكسار درجة الحرارة من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، في مناطق الخلاء والمناطق المكشوفة في الصحراء، حيث تتمتع هذه المناطق بأجواء باردة نسبيا عن المناطق المأهولة بالسكان والبعيدة عن الضوضاء والزحام، والزحف إلي المناطق المرتفعة والتي تسكنها الرمال والغرود والتي تتمتع بطقس معتدل في النصف الثاني من اليوم.

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ومن أجمل المناطق الموجودة في الوادي الجديد والأكثر إقبالا من المواطنين، ففي الخارجة يتوجه الأهالي للإحتفال بعيد الفطر المبارك بالخروج إلي معبد هيبس ومعبد الناضورة، وحديقة 30 يونيو الموجودة بالقرب من مطار الوادي الجديد، والممشي السياحي الموجود بالمناطق السكنية.

وفي مركز الداخلة تحرص الأهالي إلي الخروج بالمناطق البعيدة والمكشوفة، مثل منتجع الرملة ودوار العمدة وبئر الجبل ونادي أبادوس وغيرها من الأماكن الترفيهية الموجودة خارج الكتل السكنية، وفي مركز الفرافرة يخرج الأهالي إلى الميادين العامة والحدائق والمنتزهات الموجودة هناك، وتتمتع مدينة الفرافرة بالصحراء البيضاء وهي أكثر الأماكن التي يقصدها السياح والأجانب للترفيه والتنزه هناك.

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