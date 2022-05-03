وزير النقل يطمئن على انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر ثاني أيام العيد

تابع الفريق كامل الوزير انتظام العمل بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة على العمل بالموانئ بنظام الورادى خلال اجازة عيد الفطر وانتظام العمل.

وأكد علي ضرورة التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات ومتابعة مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى لحركة الركاب والبضائع واعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

في هذا السياق شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و١٢٤ شاحنة و١٢ سيارة ملاكي بمواني الهيئة وبلغت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٤ سفن .

وبلغ عدد السفن المتراكية علي الأرصفة ١٨ سفن ، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٣٨٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٥٢ شاحنة، كما شملت حركة الواردات تداول ٣١ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٧٢ شاحنة و ١٢ ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان وتم استقبال ٢ شاحنة بحمولة ٣١ طن و ٧٠ شاحنة فارغة و ١٢ ملاكي وتصدير ٥٢ شاحنة بحمولة ١٣٨٤ طن بضائع عامة.



وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٢٢٦ راكب بموانئها.