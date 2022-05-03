عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير النقل يطمئن على انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر ثاني أيام العيد

صدى البلد

تابع الفريق كامل الوزير انتظام العمل بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة على العمل بالموانئ بنظام الورادى خلال اجازة عيد الفطر وانتظام العمل.

وأكد علي ضرورة التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات ومتابعة مركزعمليات الهيئة الرئيسى مع مراكز العمليات الفرعية بالموانى لحركة الركاب والبضائع واعداد تقارير يومية لعرضها على رئاسة الهيئة.

في هذا السياق شهدت مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و١٢٤ شاحنة و١٢ سيارة ملاكي بمواني الهيئة وبلغت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر ٤ سفن  .

وبلغ عدد السفن المتراكية علي الأرصفة  ١٨ سفن ، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٣٨٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٥٢ شاحنة، كما شملت حركة الواردات تداول ٣١ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٧٢ شاحنة و ١٢ ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان وتم استقبال ٢ شاحنة بحمولة ٣١ طن و ٧٠ شاحنة فارغة و ١٢ ملاكي وتصدير ٥٢ شاحنة بحمولة ١٣٨٤ طن بضائع عامة.


وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٢٢٦ راكب بموانئها.

ميناء نويبع مواني عيد الفطر درة العمل الرئيس الصادرات عمان الملا النقل فريق عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل..3 حالات تمنح الموظفين إجازة بدون أجر

ترشيحاتنا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

ضمير حي.. تصريحات رئيس البرلمان العربي عن الصحافة في يومها العالمي

بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ثانى أيام العيد

الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون..عقوبة تعريض حياة مواطن للخطر بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ