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رئيس التحرير
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أخبار العالم

ضمير حي.. تصريحات رئيس البرلمان العربي عن الصحافة في يومها العالمي

صدى البلد

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، أن حرية الصحافة والإعلام تعتبر الضمير الحي والوازع الإنساني الذي يأخذ على عاتقه إيصال الرسالة الإعلامية والإنسانية ، ضمن خطاب هادف وموضوعي متوازن يتيح الفرصة للحقيقة أن تكن الهدف والعنوان من أجل بناء الإنسان وفق معايير موضوعية.

وأشاد العسومي ، في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، بالتطور الملحوظ الذي تشهده الصحافة العربية وسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والاحتفاظ بمكانتها ودورها في تشكيل وعي الجمهور، باعتبارها صوت الضمير الحر.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية باتت أحد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات وتحقيق تنميتها الشاملة على كافة المستويات، فضلاً عن الدور التنويري والإرشادي الذي تقوم به، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي يبذلها العاملين في مجال الصحافة والإعلام وخاصة المتواجدين في أماكن الصراعات والأزمات وما يواجهونه من صعوبات  وتحديات خطيرة لنقل الواقع، مشيداً في هذا السياق بالدور القومي الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية.

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