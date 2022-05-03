رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق يوضح الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر

قال حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، إنه من المفترض على المسلم استقبال احتفال العيد بالتكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد قيد فى صيغة التكبير على الإطلاق، لأنها مطلقة من الله عز وجل.

وأشار رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، إلى أن عدد التكبيرات فى الصلاة اختلفت فى المذاهب، المذهب الحنفى يكبرون ثلاث مرات بخلاف تكبيرات الإحرام أو القيام فى الركعة الثانية.

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، أن المذهب المالكي والحنبلي يعتقدون فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرات الإحرام والركعة الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرات الوقوف.

وأكد رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقاً، أن المذهب الشافعى وهو ما نتعامل به في صلاة العيد، هي 7 تكبيرات في الركعة الأولى بخلاف تكبيرات الإحرام، و5 فى الركعة الثانية فى بداية الصعود من الركعة الأولى.