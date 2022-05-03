الدفع أو الطرد.. قارئ يستغيث بصدي البلد لاستكمال علاج ابنه

أرسل القارئ سعيد محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لاستكمال علاج ابنه علي نفقة الدولة.

وقال سعيد محمد في استغاثته ابني حمزة في حاله خطر ويحتاج الي علاج المستشفى متحفظة عليه ورافضين استكمال علاجه قائلين الدفع أو الطرد.

وأضاف: حمزة طفل يبلغ من العمر سنتين وشاء القدر إن ميكروباص معدي وسط زحمة القاهرة وصدم الطفل وتسبب في شرخ في الجمجمه وتهتك في الزراع.



وتابع: عندما ذهبنا الي أحد المستشفيات الحكومية تم رفص الحالة لخطورتها وتم القبض على صاحب الميكروباص وتعهد بعلاجه في مستشفى خاص ودخل المستشفى ودفع السائق 2000 جنيه لدخول الطفل وتم كتابه وصل عليا وبعد إجراء العملية للطفل بدأت معاناه الدفع أو الطرد وحاليا الطفل محجوز في المستشفى وإداره المستشفى رافضه تكملة العلاج والطفل في حاله لايرثى لها

للتواصل مع والد الطفل علي رقم 01095515544.



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