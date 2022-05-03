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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الدفع أو الطرد.. قارئ يستغيث بصدي البلد لاستكمال علاج ابنه

صدى البلد

أرسل القارئ سعيد محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لاستكمال علاج ابنه علي نفقة الدولة.

وقال سعيد محمد في استغاثته ابني حمزة في حاله خطر ويحتاج الي علاج   المستشفى متحفظة عليه ورافضين استكمال علاجه قائلين الدفع أو الطرد. 

 وأضاف: حمزة طفل يبلغ من العمر سنتين وشاء القدر إن ميكروباص معدي وسط زحمة القاهرة وصدم الطفل وتسبب في شرخ في الجمجمه وتهتك في الزراع.


وتابع: عندما ذهبنا الي أحد المستشفيات الحكومية تم رفص الحالة لخطورتها وتم القبض على صاحب الميكروباص وتعهد بعلاجه في مستشفى خاص ودخل المستشفى ودفع السائق 2000 جنيه لدخول الطفل وتم كتابه وصل عليا وبعد إجراء العملية للطفل بدأت معاناه الدفع أو الطرد وحاليا الطفل محجوز في المستشفى وإداره المستشفى رافضه تكملة العلاج  والطفل في حاله لايرثى لها 

للتواصل مع والد الطفل علي رقم 01095515544.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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