قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

قال أوجستين سينجاهور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم: إن عقوبات الاتحاد الدولي "فيفا" ضد منتخب أسود التيرانجا، حول أحداث مباراة مصر في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، كانت "قاسية".

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرنك سويسري مع إقامة مباراة بدون جمهور للمنتخب السنغالي بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في تطبيق القانون والنظام في الستاد، واقتحام الملعب، ورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية وأقلام الليزر، واستخدام أشياء لنقل رسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية، ورفع لافتات مسيئة في المدرجات".

وغرمت لجنة الانضباط الاتحاد المصري، 6 آلاف فرنك سويسري.

وأكد سينجاهور في تصريحات نقلها موقع (WIWSPORT) أن هناك اتهامات واجهها المنتخب السنغالي بإلقاء المقذوفات واستخدام اللافتات التي تم اعتبارها غير مناسبة، موضحاً أن هناك بعض الأمور التي أدانها الفيفا، خاصة غزو الملعب مع نهاية المباراة.

وأضاف: "دافعنا عن أنفسنا أمام فيفا وأكدنا أننا كنا في سياق معين وكان علينا الاستفادة من هذه الظروف، وأن السنغال ليست معتادة على وجود هذا السلوك ومصر كان لديها نفس التصرفات في مباراة الذهاب".

وتابع: "توقعنا فرض عقوبات ضدنا ولكننا لم نتوقع أن تكون قاسية لهذه الدرجة، سنتابع مع الإدارة القانونية وندرس تقديم استئناف أو تظلم لتخفيض العقوبات".

