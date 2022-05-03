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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 28 ألف طن من القمح بشون وصوامع المنيا منذ بداية الموسم

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 28962 طنا و959 كيلو جراما، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. 

وأضاف أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

وأشار إلى تلقي تقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

وأكد المحافظ تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح.

وشدد على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وجميع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح. 

ووجه بالتأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

 

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