خلال عطلة العيد.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة.

وأكد المحافظ، على استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، طوال فترة أيام عيد الفطر، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل "الصباحية والمسائية" لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، حيث أسفرت عن، فك شدة خشبية سقف، ووقف تشوين طوب في قرية العوام بني مهدي، ووقف أعمال بناء دور أرضي بقرية الأبعادية وإزالة مبنى دور ثاني علوي بقرية ماقوسة، كما تم إيقاف حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بصفط الغربية التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل في المهد، حيث تم ردم الاساسات.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حالة تعدي بالشروع في شدة خشبية دور علوي بدون ترخيص بحى شرق المدينة بمركز العدوة وتم التحفظ على الخشب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط ونصف بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.