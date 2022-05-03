أخبار التوك شو.. قناة السويس تسجل أعلى حمولة في تاريخها خلال أبريل.. وانخفاض درجات الحرارة ليلا

تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

شاهد.. إقبال المواطنين على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الفطر

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، إن الحديقة الدولية تعتبر من الحدائق المتميزة فى مدينة نصر، والخضرة تغطي المساحة بالكامل .

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الليل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اليوم انخفاضا طفيف فى درجات الحرارة مقارنة بحالة أمس لتنخفض من درجتين إلى 3 درجات.

التنمية المحلية: جولات ميدانية لمتابعة توافد أهالي المحافظات على الحدائق والمتنزهات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية قامت بالتواصل مع جميع المحافظين والوزارات والوحدات المحلية للتأكد من جميع استعدادات العيد ومتابعة التطورات على جميع الأصعدة في القطاعات الخدمية والحيوية.

داليا شوقي: حققت حلم حياتي بالمشاركة في مسلسل أحلام سعيدة مع يسرا

قالت الفنانة داليا شوقي، إنها قامت بتجربة أداء للشخصية بمسلسل أحلام سعيدة ، وأنها أحبت شخصية "نادين" لأنها جدلية.

629 مليون دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس سجلت أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 629 مليون دولار، بزيادة 13.6%.

سيطرة على الوضع الوبائي| شاهد تراجع كبير في معدلات الإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إنه يوجد حاليا يوجد سيطرة كاملة على الموقف الوبائي في مصر رغم من وجود الوباء في العالم مثل الصين والولايات المتحدة وكندا وأوروبا مع تزايد إرتفاع الإصابات هناك .

يسرا: شخصية فريدة في أحلام سعيدة موجودة بالمجتمع المحيط بنا

قالت الفنانة يسرا، إن شخصية فريدة بمسلسل "أحلام سعيدة"، موجودة فى المجتمع المحيط بنا، فكثير من السيدات تعيش في عالمها الخاص وترتدي لبسها الخاص وتجلس فى مكانها المعتاد بالنادى دون تغيير.

كحك العيد عادة فرعونية توارثها الأجيال

قدم برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية تقرير عن كحك العيد المصري.

يعتبر الكحك والبسكويت والغريبة وبعض الحلويات، من أبرز العادات والطقوس التي إشتهر بها المصريين، ويحرصون عليها قبيل عيد الفطر من كل عام ابتهاجا بإمامهم صيام الشهر الفضيل وفرحا بحلول عيد الفطر .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 | شاهد

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على فضائية "مصر الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 3-5-2022.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء | فيديو

استعرض برنامج “ صباح الخير يا مصر” المُذاع على فضائية "مصر الأولى "، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 3-5-2022 ، والتي جاءت كالتالي:

114 مليون طن..قناة السويس تسجل أعلى حمولة صافية في تاريخها خلال أبريل

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تسجيل الهيئة أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر أبريل الماضي وتسجيل رقم قياسي في معدلات العبور، وقال: «سجلنا أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة بواقع 114 مليون طن، بزيادة عن نفس الفترة في العام الماضي بنحو 3.9%».