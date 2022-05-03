لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

تخلص شاب من حياة شقيقته بطعنها عدة طعنات بإحدى قري مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم ضبط المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد بوصول م ع، ربة منزل، مقيمة بإحدي القري التابعة لمركز أبو حماد، مصابة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ع ع، 25 سنة بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتحرير محضر بالواقعة.