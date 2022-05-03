عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تخلص شاب من حياة شقيقته بطعنها عدة طعنات بإحدى قري مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم ضبط المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد  بوصول م ع، ربة منزل، مقيمة بإحدي القري التابعة لمركز أبو حماد، مصابة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ع ع، 25 سنة بسبب خلافات بينهما.

 

شهيد الشهامة بالشرقية.. تدخل لإنقاذ جارته فقتله عاطل بطلق خرطوش

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية ضبط تحرير خلافات ربة منزل النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

اختبأ داخل مصنع مهجور وجهز قنبلة.. الأمن العام ينهى أسطورة عنصر إجرامي

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عن تدميرها مطارًا أوكرانياً يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

3 محظورات.. بوتين يوقع مرسومًا بـ عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الغرب

لهجة عدائية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في أوكرانيا

بمقدم 15ألف جنيه.. بدء الحجز بوحدات "درة الوادى" للإسكان الاجتماعى الاثنين المقبل

قلد صوت السيسي باحترافية.. ياسر جلال: الرئيس رجل صادق ومتواضع ومتدين.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ