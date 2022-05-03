إبراهيم المصري: لن نفرط في المنافسة على السوبر الإفريقي لليد وكأس الكؤوس

أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يفرط في المنافسة على السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، التي تقام في النيجر مايو الجاري.

وقال المصري إن الفريق يستعد بجدية كبيرة خلال معسكره المقام حاليا في المغرب، وأن هناك حالة من التركيز الشديد والحماس الكبير لدى اللاعبين من أجل التتويج بالبطولتين.

وأوضح أن الأمور في معسكر الإعداد تسير بشكل جيد، وأن الفريق لديه تحد كبير وصعب في المنافسة على لقبي السوبر وكأس الكؤوس، وأن هناك إصرارا كبيرا من اللاعبين للمنافسة على الألقاب وعدم التفريط بها.

ووجه المصري رسالة إلى جماهير الأهلي، أكد فيها أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد ويقدمون كل ما لديهم، خاصة أن الفريق يضم عناصر قوية وقادرة على الفوز بالألقاب.