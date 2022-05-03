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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى إيراد شهري بتاريخها.. 629 مليون دولار حصيلة قناة السويس في أبريل

صدى البلد

سَجّلت قناة السويس إيرادات بقيمة 629 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13.6%.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان له اليوم، إن حركة الملاحة شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين خلال شهر أبريل الماضي مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر إبريل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.3%.

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وأشار إلى أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 114.5 مليون طن (أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) خلال شهر أبريل الماضي مقابل 110.2 ملايين طن خلال شهر أبريل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قناة السويس حركة الملاحة وكالة الأنباء السعودية Finance Real Estate

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