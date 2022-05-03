"صراع دولي شامل”.. جنرال أمريكي يحذر من زيادة احتمالات نشوب حرب عالمية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن العالم يدخل عصرًا من عدم الاستقرار، حيث تتزايد احتمالية حدوث صدام بين القوى العظمى، ولا تتضاءل علي الاطلاق.

وأكد ميلي أمام الكونجرس: "نحن ندخل حقبة تتسم بقدر أكبر من عدم الاستقرار، واحتمال حدوث اشتباكات بين القوى العظمى اليوم آخذ في الازدياد، وليس الانكماش”.

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة اليوم أن تواجه قوتين عظميين: “روسيا والصين وتسعى كل منهما إلى هدف تغيير النظام العالمي".

في إشارة إلى الأحداث في أوكرانيا، وصفها ميلي بأنها "أكبر تهديد أمني لأوروبا، وربما العالم بأسره، منذ أكثر من 40 عامًا من حياته العسكرية”.