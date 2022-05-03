عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"صراع دولي شامل”.. جنرال أمريكي يحذر من زيادة احتمالات نشوب حرب عالمية

جنرال أمريكي يحذر
جنرال أمريكي يحذر من زيادة احتمالات نشوب حرب عالمية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن العالم يدخل عصرًا من عدم الاستقرار، حيث تتزايد احتمالية حدوث صدام بين القوى العظمى، ولا تتضاءل علي الاطلاق.

وأكد ميلي أمام الكونجرس: "نحن ندخل حقبة تتسم بقدر أكبر من عدم الاستقرار، واحتمال حدوث اشتباكات بين القوى العظمى اليوم آخذ في الازدياد، وليس الانكماش”.

بعد توتر علاقتها مع روسيا.. إسرائيل تستعد لإرسال معدات عسكرية لأوكرانيا

روسيا تعلن تدمير مطار أوكراني يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة اليوم أن تواجه قوتين عظميين: “روسيا والصين وتسعى كل منهما إلى هدف تغيير النظام العالمي".

في إشارة إلى الأحداث في أوكرانيا، وصفها ميلي بأنها "أكبر تهديد أمني لأوروبا، وربما العالم بأسره، منذ أكثر من 40 عامًا من حياته العسكرية”.

روسيا الولايات المتحدة الصين الجيش الأمريكي الكونجرس أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

موضوعات متعلقة

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر..إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

الصحة العالمية تحذر: ارتفاع عدد وفيات الأطفال بالتهاب الكبد الغامض

بعد توتر علاقتها مع روسيا.. إسرائيل تستعد لإرسال معدات عسكرية لأوكرانيا

بالمدفعية والطيران.. الجيش الروسي يقصف مصنع آزوفستال في ماريوبول

روسيا تعلن تدمير مطار أوكراني يستخدم لنقل الأسلحة الغربية

استمرت ساعتين.. مباحثات هاتفية بين بوتين وماكرون

أردوغان يعلن عن خطة لإعادة مليون سوري إلى بلدهم

جونسون يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني

ترشيحاتنا

بسعر 4.8 مليون دولار.. كيم كاردشيان ترتدي فستان مارلين مونرو

ألمانيا: لا نستطيع استيعاب ارتفاع الأسعار.. ولسنا قادرين على دعم المواطنين

وزارة النقل تعرض تصويرا جويا لأحدث أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر

كرواتيا تهدد باستخدام “الفيتو” ضد انضمام فنلندا والسويد للناتو

برلماني: قانون المشروعات الصغيرة كله مميزات ولا يوجد به أي مواد عقابية

روسيا: نحتجز 2000 أسير أوكراني ونحذر من رد قاس.. تفاصيل جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ