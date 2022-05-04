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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1780 مخالفة مرورية بحملة بالقليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1780 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير  أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.
أسفرت الحملة عن ضبط 1780 مخالفة مرورية من بينها 722 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و888 مخالفة متنوعة، وضبط 25 سائق يقودون بدون رخصة قيادة و24 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 7 دراجات غير مرخصة، وتحرير 12 مخالفة ملصقات، و79 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3950 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات

القليوبية الحركة المرورية مدير أمن القليوبية حركة المرور أمن القليوبية

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