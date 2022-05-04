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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية من ضبط 8 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 عاطلين بالخانكة والخصوص والعبور، بحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار بالإضافة إلى 312 جرام من مخدر الهيروين، و30 جرام من مخدر الفودو، و45 جراما من مخدر الاستروكس، و15 جرام من مخدر البانجو، و100 قرص مخدر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع

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