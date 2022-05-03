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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، مع نظيرته التشيلية أنطونيا أوريهولا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


جاء ذلك - وفقا لبيان صادر اليوم /الثلاثاء/ عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - خلال محادثة هاتفية أجراها بلينكن مع أوريهولا، وأعرب خلالها عن تطلعه إلى مشاركة تشيلي في قمة الأمريكتين التي ستُعقد في لوس أنجلوس أوائل يونيو المقبل.


وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا شراكتهما الحاسمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والاستجابة الجماعية لمعالجة الهجرة غير النظامية في جميع أنحاء المنطقة.

 

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

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