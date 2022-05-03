وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع نظيرته التشيلية عددا من القضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، مع نظيرته التشيلية أنطونيا أوريهولا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك - وفقا لبيان صادر اليوم /الثلاثاء/ عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - خلال محادثة هاتفية أجراها بلينكن مع أوريهولا، وأعرب خلالها عن تطلعه إلى مشاركة تشيلي في قمة الأمريكتين التي ستُعقد في لوس أنجلوس أوائل يونيو المقبل.



وأفاد البيان بأن الجانبين ناقشا شراكتهما الحاسمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والاستجابة الجماعية لمعالجة الهجرة غير النظامية في جميع أنحاء المنطقة.