ارتفاع كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة إلى 16.2 جيجا وات

مقارنة بالعام الماضي..

ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة والمولدة في يناير 2022 مقارنة بـ شهر يناير 2021، ووصلت كمية الكهرباء المولدة في يناير 2022 إلى 16.2 (جيجا.و.س) مقارنة بـ 15.2 في يناير 2021، وسجل كمية الكهرباء المستخدمة 11.7 جيجا.و.س) يناير 2021 و 12.7 يناير 2022، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وحول هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات يناير 2022، قطاع الصناعة 3.9 (جيجا.و.س) بنسبة 30.7%، الزراعة وري وصرف 0.6 (جيجا.و.س) 4.7%، مرافق عامة وجهات حكومية 1.8 (جيجا.و.س) 14.2%، واستخدامات منزلية 4.6 (جيجا.و.س) 36.2%، استخدامات تجارية 0.6 (جيجا.و.س) 4.7%، جهات أخرى (جيجا.و.س) 9.5%.

ووفقا للبيانات الإحصائية حول هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى القطاعات يناير 2021، قطاع صناعة 3.5 (جيجا.و.س) 29.9%، زراعة وري وصرف 0.6 (جيجا.و.س) 5.1%، مرافق عامة وجهات حكومية 1.6 (جيجا.و.س) 13.7%، جهات أخري 1.0 (جيجا.و.س) 8.5%، استخدامات تجارية 0.5 (جيجا.و.س) 4.3%، استخدامات منزلية 4.5 (جيجا.و.س) 38.5%

وفي سياق أخر: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع الاستهلاك وانخفاض الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي في فبراير 2022 مقارنة شهر فبراير 2021.

ووفقا للبيانات الإحصائية: انخفض الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3481.2 ألف طن في فبراير 2022 مقارنة بـ 3556ألف طن فبراير 2021، فيما ارتفع الاستهلاك المحلي من الـ 2622 ألف طن في فبراير 2022 مقارنة بـ 2046 ألف طن 2021.

وانخفض استيراد البوتاجاز وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى 174 ألف طن مقارنة بـ 193 ألف طن في فبراير 2022، وانخفض الاستهلاك إلى 318.3 ألف طن فبراير 2022 مقارنة لـ 321.9 ألف طن فبراير 2021، وارتفع الإنتاج إلى 155.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 142 ألف طن فبراير 2021,

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3878.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 4123 ألف طن فبراير 2021، واستقر إنتاج الغاز الطبيعي عند 2229 ألف طن خلال فبراير 2022 مقارنة بـ فبراير 2021.

ووفقا للبيانات الإحصائية: ارتفع استهلاك السولار إلى 1129.2 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 983.2 ألف طن فبراير 2021ـ وارتفاع الإنتاج من 858 ألف طن فبراير 2022 مقارنة بـ 805 ألف طن 2021.