عاطل يقتل شابا دافع عن والده..الثأر يودى بحياة عامل بالصعيد..أخ يطعن شقيقته..ومريض نفسي يقفز من سطح منزله

جرائم بشعة وحوادث الطرق تحصد الأرواح فى اول وثانى ايام عيد الفطر

جرائم بشعة شهدها أول وثانى أيام عيد الفطرالمبارك ، فقدت فيها أرواح بريئة وأصيب اخرون اما بالثأر او حوادث الطرق ، فى عدد من محافظات الجمهورية .

البداية كانت بمدينة 15 مايو محافظة القاهرة، التي شهدت جريمة قتل بشعة، عندما قام عاطل بقتل طالب جامعي يدعى أحمد مصطفى «20 عاماً» بكلية التجارة، بعدما انهال عليه بـ «شومة» ما أدى إلى تكسير جمجمته، أثناء قيام الضحية بالدفاع عن والده، بعد تشاجر المتهم معه بسبب ركنه سيارة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة.

وفي محافظة قنا كشفت الأجهزة الأمنية غموض حادث العثور على جثة عامل «27 عاماً» ملقاة بجوار إحدى الترع، حيث تبين قيام ٣ أشخاص من أبناء عمومته باستدراجه وقتله، لوجود علاقة آثمة بين المجني عليه وزوجة أحد المتهمين الثلاثة، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .

كما شهدت احدى قرى محافظة الشرقية، مصرع شاب “نقاش” فى العقد الثالث من عمره بعيار ناري، بسبب شهامته، عندما رفض اعتداء شاب فى العقد الثاني من عمره على جارته وابنتها، في مشاجرة بينهم، وعندما تدخل المجني عليه، قام المتهم بإطلاق عيار ناري عليه فأرداه قتيلاً في الحال، وسط ذهول من المارة بالشارع، وتم ضبط المتهم والآلة المستخدمة في الحادث.

وفي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، انتحر شاب «عاطل» بالسقوط من أعلى سطح عقار بالدور السابع محل سكنه، وتبين أن المتوفى يعاني من اضطرابات نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي، وفي نفس المحافظة وتحديداً في منطقة «الوراق» قام أب بخنق ابنته المراهقة عقب علمه بفقدها عذريتها، وبمواجهة الأب أقر بارتكاب الواقعة بكتم أنفاسها بإيشارب حتى الموت.

وأنهى شاب حياة شقيقته بـ 4 طعنات في إحدى القرى التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية؛ وذلك بسبب خلافات بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول م ع، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ع ع، 25 عامًا، وأنه ارتكب جريمته بسبب خلافات بينهما.

كما تحولت فرحة عيد الفطر إلى مأتم في إحدى قرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، عقب غرق شاب في أثناء التقاطه صورة سيلفي على ضفاف النيل..

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من المواطنين يفيد بوفاة شاب غرقاً في مياه النيل، أثناء قيامه بالتنزه والتقاط بعض صور السيلفي احتفالاً بالعيد بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر أمنية أن الوفاة حدثت بعد أن انزلق الشاب صاحب الـ17 عاماً إلى النيل بعد أن اختل توازنه أثناء قيامه بالتقاط صورة سيلفي، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة الشاب وإيداعها مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وبحسب تحريات المباحث فإن المتوفى لقي مصرعه غرقاً اول ايام عيد الفطر المبارك.

نزيف الاسفلت

وقعت عشرات حوادث طرق في أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك بـعدد من المحافظات أسفرت عن مصرع واصابة عدد من المواطنين.

فى اول ايام عيد الفطر المبارك .. وقعت أولى تلك الحوادث في محافظة أسيوط، حيث أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إثر حدوث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي.

كما أصيب شخصان، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة المرة، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

بانتقال وفحص رجال الأمن تبين إصابة شخصين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة المرة، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كما لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة بخارية، موتوسيكل، وتوك توك، بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.وتبين من فحص ومعاينة رجال الأمن وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية عبارة موتوسيكل، وتوك توك، بسبب السرعة الزائدة.

وشهدت طرق محافظة المنيا، خلال الاحتفال بعيد الفطر، 6 حوادث طرق أسفرت عن مصرع طفل وإصابة 23 شخصا آخرين.

تلقت الاجهزة الامنية بلاغا ، بمصرع طفل وإصابة 21 آخرين في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب بمدخل مدينة المنيا الشمالي، وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب بوابة الرسوم، وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع أمام جامعة المنيا.

كما لقي طفل مصرعه فيما أصيب 5 آخرون في حادث انقلاب بالطريق الزراعي الغربي، أمام مركز العدوة، كما أصيب شخص صدمته دراجة بخارية بقرية منقطين في سمالوط.

وأصيب مسن وشاب، إثر انقلاب توكتوك بطريق المطار بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات وجثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة.

حرائق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل عقار بحي الزاوية الحمراء.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا باندلاع حريق بالدور الثاني بعقار سكني بمدينة النور .

تم الاتصال بالجهات المعنية والسيطره على الحريق ولايوجد خسائر فى الارواح وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق.

كما اشتعلت النيران بسيارة ملاكي على طريق مصر الاسماعيلية قبل كارتة المركز الطبي بدون اصابات بشرية.

متحرش الأتوبيس

ألقت قوات الامن القبض علي شاب تحرش بإحدى السيدات داخل أتوبيس نقل عام.. باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بالقيام بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا يفيد رصد مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة .

وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالواقعة امر بضبط المتهم بعد استصدار اذن من النيابة العامة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة تمكنت من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعه، وضبطه واعترف بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.