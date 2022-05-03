علي جمعة يكشف عن مشروع التجديد للإمام خليل بن إسحاق المالكي

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مشروع التجديد للإمام خليل بن إسحاق المالكي، الذي مكث الأزهر الشريف 25 سنة حتى يتم المختصر.

وقال جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مصر أرض المجددين "مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الثلاثاء، إنه مختصر لجامع الأمهات الذي ضار بما بعد الكتاب الأساسي لجمع المذهب المالكي ومنع شتاته فكان نقطة انطلاق أثرت فيما بعد وجمعت المذهب وحافظت عليه.

وأضاف جمعة أن المذهب المالكي في هذا العصر كان يوضف بالتشتت فضبطه إمام التجديد خليل بن إسحاق حيث قام بجمعهم وحرر المذهب تحريرًا شديدًا وجعل المذهب المختصر عنوانًا على هذا الجمع، لافتًا إلى أنه لولا مشروع التجديد لكان لدينا مالكية الوجه البحري والصعيد والمغرب والجزائر وغيره.

وأشار جمعة إلى أن هذا لم يحدث في الفقه الإسلامي لأن الله سبحانه وتعالى خصص في كل مذهب من يجمع أمره حيث يبقى بملامحه وقواعده العلمية الواضحة دون زحام نصل به إلى التشتت.