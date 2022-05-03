كريم يسري: مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بسبب ارتفاع التضخم

قال كريم يسري مراسل قناة إكسترا نيوز من واشنطن إن التضخم في الولايات المتحدة الامريكية قد وصل إلى ذروته وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

وأضاف "يسري" خلال تقريرا لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية أن هناك إجراءات سوف تتخذ من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي سوف يجتمع اليوم وغدا والذي يترقبه ليس فقط المجتمع الأمريكي بل يترقبه أيضا العالم أجمع.

مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود

وتابع مراسل قناة إكسترا نيوز أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف تتعلق بقرارات رفع نسبة الفائدة منذ شهرين بمقدار 0.25 % في مارس الماضي.

وأشار إلى أن عندما تم رفع نسبة الفائدة أثر ذلك على القروض الخاصة بالمنازل والقروض الخاصة بالسيارات وحتي القروض الصغيرة تأثرت بذلك.