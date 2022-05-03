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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كواليس توقف قطار بطلخا لأداء مواطنين صلاة العيد على شريط السكك الحديدية

القطار
القطار

انتشرت عبر  مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو،  يرصد قيام عدد من الأشخاص بأداء صلاة عبد الفطر المبارك علي قضبان السكك الحديدية، مما استدعي توقف القطار لحين انتهاء المصلين من الصلاة وإنصرافهم للعبور. 


وكشف مصدر بسكك حديد المنصورة أن المقطع المتداول صحيح بالفعل، وحدثت الواقعة تحديدا بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، حينما قام المصلين بإفتراش ارضية مسجد المحطة وتوقف البعض منهم لأداء الصلاة علي القضبان، وخلال مرور القطار المتجة الي مدينة طنطا فوجئ قائدة بتوقف  المصلين علي القضبان لأداء الصلاة، رغم ارسالة اكثر من تحذير دون أستخدام آلة التنبيه بفتح "هواء الفرامل" لتنبيهم الا أنهم استكملوا صلاتهم واضطر للأنتظار عدة دقائق حتي انتهي المصلين من أداء الصلاة. 


وقام سائق القطار برصد الواقعة وارسل مقطع فيديو يرصد توقف المصلين أمامه لهيئة السكك الحديدية، واخطر ايضا شرطة النقل والمواصلات بالواقعة لبيان اسباب تأخر انطلاقه

السكك الحديدية محافظة الدقهلية المنصورة قطار قضبان السكك الحديدية صلاة العيد

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كواليس توقف قطار بطلخا لأداء مواطنين صلاة العيد على شريط السكك الحديدية

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