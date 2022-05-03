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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يخسر من الفيحاء ويقترب من فقدان لقب الدوري السعودي

الهلال والفيحاء
الهلال والفيحاء

خسر فريق الهلال أمام نظيره الفيحاء بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

هدف المباراة الوحيد سجله سامي الخيبري في الدقيقة 33، ليمنح الفيحاء نقاط الانتصار الثلاث.

وسجل رامون لوبيز هدفًا لـ الفيحاء في الدقيقة 55، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحاول لاعبو الهلال تعديل النتيجة، وكانت أقرب فرصهم عن طريق ميتشيل والذي تصدت العارضة لتسديدته في الدقيقة 68، ليتجرع مع فريقه مرارة الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفيحاء للنقطة 33 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من خسارة اللقب لصالح الاتحاد.

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