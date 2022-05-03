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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يستضيف فرقة مارون فايف العالمية

مارون فايف
مارون فايف

استضاف، اليوم، المتحف المصري بالتحرير، أعضاء فرقة مارون فايف العالمية وهي إحدى فرق البوب روك الأمريكية الشهيرة، حيث حرصوا على زيارة المتحف بعد زيارتهم أمس لمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر لتقديم أحد العروض الموسيقية لهم.

وكانت في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير ، واصطحبتهم في زيارة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الفريق عن إعجابهم وانبهارهم بما شاهدوه من كنوز داخل المتحف وخاصة تلك الخاصة بكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون ومقتنيات تانيس وكنوز يويا وتوبا أجداد الملك إخناتون.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى حرص أعضاء فريق مارون فايف على زيارة المتحف المصري بالتحرير رغم أنها لم تكن ضمن برنامج الزيارة الخاص بهم في مصر، لافتة إلى أنه من شدة إنبهارهم بما شاهدوه أمس خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة من عظمة الحضارة المصرية قاموا بتغيير برنامج زيارتهم ليتضمن زيارة المتحف اليوم لمعرفة المزيد من أسرار  الحضارة المصرية العريقة.

وقد حرص الفريق على تسجيل جولتهم داخل المتحف بالتقاط الصور التذكارية والفيديوهات القصيرة المختلفة والتي من المقرر أن يقوموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.
 

وزارة السياحة والآثار مارون فايف فرقة مارون فايف فرقة مارون فايف العالمية المتحف المصري بالتحرير

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