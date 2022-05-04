لحياة كريمة لأهالي القري والريف.. المجمعات الحكومية تعطي الرفاهية والراحة للمواطن المصري

تستعد الحكومة بعمل وطرح العديد من المجمعات الحكومية المجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المحافظات وذلك تيسيرا الخدمات الحكومية على المواطنين بشكل أسرع.

حيث تم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعميم نموذج مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن يضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، وذلك وفقا لإنفو جراف نشرة مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وتهدف المجمعات الحكومية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات.

إنشاء المجمعات الحكومية

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لتعميم نموذج مجمع المصالح الحكومية المميكن الذي تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد والذي يعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة في جميع المحافظات وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حالياً، مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء من تغطية جميع المحافظات خلال 3 سنوات بتكلفة تقترب من 11 مليار جنية .

ووجه شعراوي السادة المحافظين بسرعة الانتهاء من توفير قطع أراضي مناسبة لإقامة المقرات الجديدة لمجمع المصالح الحكومية في كل محافظة وحصر الأعداد النهائية للمديريات المراد نقلها وأعداد العاملين والمترددين عليها، مشدداً علي ضرورة الاسترشاد بالـ 3 نماذج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حتي تتناسب المواقع التي يتم اختيارها مع طبيعة المحافظات سواء ساحلية أو مدن كبرى أو ريفية، لافتاً إلي أن جميع التصميمات المقترحة تشمل مبنى رئيسي للمديريات ومبنى للتعامل مع الجمهور ومبنى للجهات الحكومية المتنوعة ومباني للخدمات، وتم موافاة المحافظات بهذه النماذج .

وأضاف أنه تم عمل زيارات ميدانية لعدد 15 من المواقع التي تم توفيرها من قبل المحافظات لتنفيذ مجمع المصالح الحكومية بواسطة فريق العمل المشترك الذي تم تشكيله من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم زيارة محافظات وهم السويس والمنوفية والدقهلية والفيوم والغربية والقليوبية والشرقية وبنى سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر.

اختيار أماكن المجمعات

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الزيارات الميدانية أوضحت أنه تم الانتهاء من إقامة مجمع مصالح حكومي مميكن بمحافظتي بورسعيد وجنوب سيناء وتم تجهزهم بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة أسوة لما تم تنفيذه بمحافظة الوادي الجديد .

وأوضح أنه تم تحديد مواقع لإقامة مجمع مصالح حكومي بالمدن القائمة التابعة للمحليات بـ 4 محافظات هم: كفر الشيخ والسويس والبحيرة ومطروح، كما تم تحديد مواقع بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ 10 محافظات هم: الدقهلية دمياط والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، لافتاً إلي أنه جارى ترشيح مواقع بالمدن القائمة والجديدة بـ 10 محافظات وهم : الإسماعيلية والإسكندرية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة .

وقال شعراوي إن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز عن طريق آليات التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاؤه في المدن الجديدة التابعة للمحافظات حتى يكون وسيلة جذب للإقامة في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

توفير المجمعات الحكومية في القري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن أكثر من 4742 قرية وحوالي 31 ألف عزبة وكفر ونجع، كما أن هناك 236 مدينة تابعة للإدارات المحلية، و52 مدينة تابعين للمجتمعات العمرانية، و185 مركز، و91 حي بمصر.

وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أغلب القري المتواجدة تحتاج مجمعات خدمية، وحياة كريمة تضمن توفير هذه المجمعات الخدمية المكتملة سواء شهر عقاري أو خدمات استخراج الجوازات وشهادات الميلاد والأحوال المدنية بشكل عام ومكاتب البريد، وغيرها من مختلف القطاعات المتواجدة داخل الوزارات التي كان يتكبد المواطن العديد من المصروفات حتي يذهب إلى المحافظات لقضاء هذه الخدمات، مشيرا إلى أن الجماعات الحكومية ستقوم بتفعيل خدمات التحول الرقمي بشكل كامل بحيث يكون لها مردود كبير على المواطن.

وأشار إلى أن المجمعات الحكومية أيضا توفر فرص عمل للعديد من المواطنين، موضحا أن هناك تطوير كامل للقري التي يتم عمل بها المجمعات الحكومية.

تجهيزات المجمعات الحكومية

وتابع: "المجمعات الحكومية سيكون بها تجهيزات على مستوي عالي وأماكن انتظار مكيفة ومجهزة، كما أنه يكون بها تقنية عالية في البيانات"، وضحا أن الحكومة أصبحت تعمل بشكل إلكتروني كبير في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ولفت حسان إلى أن التكدس أمام المصالح الحكومية بدأ أن يقلل تدريجيا مع وجود هذه الجمعات الخدمية التي تعتبر أحد وسائل الرفاهية للمواطن المصري في ذلك التوقيت، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأزمات العالمية الاقتصادية وبرغم الضغط الاقتصادي على المواطن الدولة المصرية تسير في فكرة التطوير الحضاري وإنشاء مجمعات خدمية في كافة ربوع الجمهورية.

وأضاف خبير التنمية المحلية، أن المجمعات الحكومية سيكون بها كل ما يحتاجه المواطن المصري "من الإبرة للصاروخ"، ستقوم بكل ما يحتاجه المواطن المصري من كافة الخدمات التي تتيحها كافة الوزارات المختلفة.