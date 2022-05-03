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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشورة والتدريب الأبرز..10 خدمات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وفقا للقانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم.

 

ويعد من ضمن الخدمات التى يقدمها الجهاز، المساعدة فى الحفاظ على المهن التراثية، وإعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

 

ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:

1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

 

ووفقا للقانون، لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

البنك المركزي المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة البنك المركزي المصري جهاز تنمية المشروعات

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