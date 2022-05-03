وزير الأوقاف الفلسطيني: رفع الأعلام الإسرائيلية بالمسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث اليوم من رفع لأعلام الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وغناء "النشيد الوطني الإسرائيلي" هو إساءة للمقدسات واعتداء صارخ عليها.



وأضاف، في بيان صحفي، أن هذا "يعتبر تحديا صارخا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وانتهاكا لأكثر مقدساتنا الإسلامية حساسية في فلسطين، ألا وهو المسجد الأقصى، الذي يعتبر مسجدا إسلاميا خالصا بكافة مكوناته داخل أسواره، في خطوة لا يمكن تفسيرها إلا برغبة حكومة هذا الاحتلال ذات الصبغة الاستيطانية في إشعال حرب دينية يمكنهم البدء بها إلاَّ أنهم لن يكونوا قادرين على إيقافها".



ودعا البكري المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالشأن التراثي والثقافي للعمل على وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات غير المبررة بأي شكل من الأشكال، والتي تزداد بشكل منهجي ومخطط".



وطالب البكري أبناء الشعب الفلسطيني خاصة، وأبناء العالمين العربي والإسلامي عامة أن يكثفوا زياراتهم للمسجد الأقصى، وأن يؤكدوا مرابطتهم وتواجدهم فيه على مدار الساعة ليحولوا دون السيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.