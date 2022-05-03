العترة: منذ وقت ما وقع عليً الاختيار وأنا لم أصدق نفسي.. فيديو

قال مصطفى غريب، الذي جسد شخصية "العترة" ابن الكبير في مسلسل الكبير أوي 6، إنه قام بالعمل مع الفنان أحمد مكي من قبل في مسرحية تم عرضها في موسم الرياض، وكانت هذه المسرحية من إخراج أحمد الجندي.

وأضاف "غريب" خلال مداخلة هاتفية في ببرنامج lite show، المذاع عبر فضائية الحياة، أنه تم الاتفاق عليه هو واثنان آخران من قبل الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي لتجسيد دور "العترة" في مسلسل الكبيرة أوي الجزء السادس.

العترة يكشف تفاصيل اختياره لدور “العترة”

وتابع مصطفي غريب أنه تم اختياره من بين الشخصيات التي كانت مرشحة لدور " العترة"، مشيرا إلى أنه من جمهور أحمد مكي وكان يتابع مسلسل الكبير أوي في الجزء الأول لما كان عنده 14 عام.

وأوضح مصطفى غريب أنه من وقت ما وقع عليه الاختيار لدور العترة وهو لم يصدق نفسه بأنه سوف يكون جزء من تلك العمل الفني الكوميدي العظيم.

وتابع: "ساعات ما بنبقاش قادرين نمسك نفسنا من الضحك في التصوير، حيث كنا نقدم مشاهد في غاية الكوميديا بمنتهى الجدية".