بعد 10 سنوات.. انعقاد المؤتمر الدولي لطلاب الصيدلة في مصر

اعلن الاتحاد المصري لطلاب صيدلة استضافة المؤتمر الدولي لطلاب صيدلة ٢٠٢٢ في عامه السابع والستين علي أراضٍ مصرية.



وقال الاتحاد فى بيان له، أنه من المتوقع إقامة المؤتر في شهر أغسطس المقبل بمنطقة سهل حشيش وسيشمل عدد كبير من طلاب الصيدلة الوافدين من أنحاء دول العالم لزيارة الأماكن السياحية في مصر والتعرف علي ثقافتها مما يساعد علي ازدهار السياحة في مصر.

وأوضح، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو توفير الفرصة لطلاب الصيدلة للتطور بشكل ملحوظ ، مستهدفًا خلق صيادلة متميزين في الحياة العملية ، وتنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تجعلهم قادرين علي التأقلم وخوض الحياة العمليه بسهولة.

