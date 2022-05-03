عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة التونة للشيف شربيني

التونة
التونة

تعد سلطة التونة من أشهر الأكلات الخفيفة المقدمة خلال احتفالات عيد الفطر فهى لاترهق المعدة فى الهضم لذا ابتكر خبراء الطهى طرق عديدة لعملها فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل سلطة التونة بالبطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

حضر سلطة التونة بطريقة مختلفة

بديل الفسيخ .. طريقة عمل أقراص التونة بالبصل والجبن البارميزان

مقادير سلطة التونة بالبطاطس:
زيت ذرة 
تونة 
بطاطس مسلوقة
بصل اخضر 
عصير ليمون 
خل 
كمون 
ملح 

فلفل أسود

طريقة عمل سلطة التونة

  • في بولة كبيرة اخلطى التونة مع كل الخضروات بعد تقطيها
  • ضعي ورق الخس في باطن طبق التقديم ثم عليها سلطة التونة
  • ضيفي على الوجه رشة زيت ذرة  ورشة ملح وكمون وفلفل أسود وقدميها .
التونة سلطة التونة طريقة عمل سلطة التونة الشيف شربينى Food سلطة التونة بالبطاطس عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

موضوعات متعلقة

يرفع المناعة ويحمي الجسم من السرطانات.. مجدي بدران يوضح فوائد الترمس

دراسة: كورونا تتسبب في ارتفاع المقاومة للمضادات الحيوية

جديدة ومميزة.. طريقة عمل رنجة بالطماطم والمايونيز

جمال شعبان: القهوة مفيدة للأصحاء ومرضى القلب

أهم مادة غذائية لتحسين وظيفة الكبد داخل هذا الطعام الرخيص .. اكتشفه

لتتمكن من علاجه .. اكتشف أعراض سرطان القولون

طريقة عمل الكريب الحلو زى المحلات

مرض خطير يسبب الإعاقة ويدمر الإنسان .. إليك أعراض متلازمة ريت وطرق علاجه والتعايش معه ويظهر فى الطفولة

ترشيحاتنا

“معركة حقيقية".. بايدن يصف أزمة أوكرانيا بأنها نقطة تحول في التاريخ

روسيا تطالب بحقها في السمك ورقائق البطاطس.. حرب جديدة مثيرة للجدل

علي جمعة: الإسلام نسق مفتوح لا يعرف الانغلاق أو الجنس والعرق

الوطن يتسع للجميع .. العفو الرئاسي عن المسجونين خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

الصواريخ الروسية تقصف محطة كهرباء و6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ