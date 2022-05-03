طريقة عمل سلطة التونة للشيف شربيني

تعد سلطة التونة من أشهر الأكلات الخفيفة المقدمة خلال احتفالات عيد الفطر فهى لاترهق المعدة فى الهضم لذا ابتكر خبراء الطهى طرق عديدة لعملها فى المنزل

نقدم لكم طريقة عمل سلطة التونة بالبطاطس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة التونة بالبطاطس:

زيت ذرة

تونة

بطاطس مسلوقة

بصل اخضر

عصير ليمون

خل

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل سلطة التونة