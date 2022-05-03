أستاذ اقتصاد سياسي: الاتحاد الأوروبي يعاني كثيراً من المشكلات الاقتصادية .. فيديو

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي إن دولة ألمانيا كانت تعافر من أجل دفع عجلة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد بسبب أن الاتحاد الأوروبي كان يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة.

وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان أوروبا تعاني مشكلة اقتصادية كبيرة بسبب ان هناك حجم بطالة كبير وحجم الضرائب كبير.

ألمانيا تعافر من أجل دفع عجلة الاتحاد الأوروبي

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي أن الشركات المتوسطة والصغيرة تواجه الكثير من المنافسة من الشركات الناشئة الأكثر مرونة الخاصة بدولة الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن هناك عبء كبير على الشركات في أوروبا بسبب أن الحكومة تحاول دائما بتوفير أموال وموارد للخزانة الوطنية وهذا ينعكس على الشركات.