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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: دعم التصنيع المحلى ضرورة لتفادى الموجات التضخمية

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،إن دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا أصبح ضروريا لتفادي موجات تضخمية ناتجة عن ارتفاع فاتورة الاستيراد الخارجي والتي تجاوزت ال 61 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021 .


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"إلى قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها لتوحيد الرسوم الجمركية لكل السلع من الخارج وتجنب التقلبات المالية للدولار الأمريكي والحد من التضخم و زيادة الأسعار عالميا.

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تابع :تحديد سعر الدولار الجمركي يؤثر بشكل كبير على معظم السلع المستوردة لزيادة قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها مضيفا أن سعر الدولار الجمركى حتي نهاية ابريل 2022 كان 16 جنيها ، ونظرا لإرتفاع سعر الدولار الاميركي فى البنوك لنحو 18.55 قرشا، أصدر وزير المالية قراره رقم رقم 57 لسنة 2022 الخاص بأسعار صرف العملات الأجنبية الجديدة والذي سيتم العمل بها  من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022، وتضمن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل دوري شهري او كل 3 شهور وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

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