فياريال يتقدم على ليفربول بثنائية في شوط للنسيان لرفاق صلاح

أنهى فريق فياريال الإسباني الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بضيفه ليفربول الإنجليزي، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

ضغط فياريال وسيطرته استمرت، واقتصر حضور ليفربول على محاولات لاستيحاء لتعديل النتيجة، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى رولي حارس فياريال.

وسجل هدف فياريال الثاني، اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين في الدقيقة 41 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كابوي من الجهة اليمنى، ليتقدم لفريقه بثنائية في الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة على ملعبه أنفيلد.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو توريس - بيرفيس إستوبينان

خط الوسط: داني باريخو - إيتيان كابوي - فرانسيس كوكلين - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: بولاي ديا - جيرارد مورينو

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كل من:.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني