مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالخصوص

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، بحادث تصادم سيارة بهم أثناء عبورهم الطريق الدائري بالخصوص اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمستشفي ناصر العام ونقل المصابين لمستشفي السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة باصطدام سيارة ب 5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ب 5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الدائري، اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفي ناصر العام، ونقل المصابين لمستشفي السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.