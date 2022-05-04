أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 4-5-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 4 مايو 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدينار الكويتي للشراء 57.886 جنيه و 60.4507 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9157 جنيه و 4.9355 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.02 جنيه و 5.0395 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.6744 جنيه و 49.0955 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.8274 جنيه و 48.0792 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7308 جنيه و 5.0643 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6606 جنيه و 26.1219 جنيه للبيع.

