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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فوائد صحية لتناول الملفوف تعرفي عليها

ملفوف
ملفوف

فوائد صحية عديدة لتناول الملفوف أثناء الحمل فهو  غني بالبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين سي وله طعم حلو ومر وقوام مقرمش يحبه العديد من الناس. ومع ذلك ، نظرًا لأنه من المعروف أنه يسبب انزعاجًا في المعدة ، فقد ترغب في معرفة ما إذا كان تناول الملفوف أثناء الحمل خيارًا آمنًا.

يعتبر الملفوف أيضًا من الأطعمة التي تتسبب في تضخم الغدة الدرقية والتي قد تتداخل مع وظائف الغدة الدرقية ويعد من الآمن تناول الملفوف أثناء الحمل لأنه غني بالعناصر الغذائية ويقدم العديد من الفوائد الصحية 

 يعد الملفوف المطبوخ دائمًا أكثر أمانًا من أوراق الملفوف النيئة لأنه يقلل من مخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية

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ما هي الفوائد الصحية للملفوف أثناء الحمل؟


فيما يلي بعض الفوائد لإدراج الملفوف في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

1-مفيد للهضم: 

يحتوي الملفوف على كمية عالية من الألياف الغذائية ، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والهضم  الإمساك هو أحد مشاكل الحمل الشائعة ، والنظام الغذائي المنتظم ، بما في ذلك الملفوف ، يمكن أن يخفف من ذلك.

2-منخفضة السعرات الحرارية: 

الملفوف غذاء منخفض السعرات الحرارية وبالتالي يساعد في إدارة الوزن أثناء الحمل . لذلك ، إذا كنت ترغبين في زيادة الوزن أثناء الحمل ، فقم بتضمين الملفوف في نظامك الغذائي.

3-يمنع سكري الحمل: 

المحتوى العالي من الألياف الغذائية في الملفوف يدير مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل 

4-العوامل المضادة للسرطان:

 يحتوي الملفوف الأرجواني على عوامل مضادة للسرطان تسمى الأنثوسيانين .

5-يحسن صحة العظام والمناعة: 

يحتوي الملفوف على مستويات صحية من فيتامين K وفيتامين C. بينما فيتامين K يقوي العظام ( 9 ) ، يساعد فيتامين C في تحسين المناعة 
 

طرق آمنة لاستهلاك الملفوف أثناء الحمل


 لا ينصح بطهي الملفوف لفترات طويلة لأنه يغير القيمة الغذائية للخضروات.
 

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