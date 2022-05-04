نشرة المرأة ..أسرع رجيم بعد رمضان والعيد لحرق الدهون وجربيه بنفسك و اعرف حالتك الصحية من لون البراز

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

فوائد صحية عديدة لتناول الملفوف أثناء الحمل فهو غني بالبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين سي وله طعم حلو ومر وقوام مقرمش يحبه العديد من الناس. ومع ذلك ، نظرًا لأنه من المعروف أنه يسبب انزعاجًا في المعدة ، فقد ترغب في معرفة ما إذا كان تناول الملفوف أثناء الحمل خيارًا آمنًا.

يعتبر الملفوف أيضًا من الأطعمة التي تتسبب في تضخم الغدة الدرقية والتي قد تتداخل مع وظائف الغدة الدرقية ويعد من الآمن تناول الملفوف أثناء الحمل لأنه غني بالعناصر الغذائية ويقدم العديد من الفوائد الصحية .

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تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي من الوصفات اللبنانية اللذيذة، التي يحبها صغارك كثيراً، لاحتوائها على الشوكولاتة اللذيذة، كما أن له مذاقا رائعا جداً يذوب في الفم.

يرسل الجسم بعض الإشارات التى تنبهنا لوجود مشكلة معينة فى الجسم ولكننا عادة لا ندركها مثل لون البراز يؤثر النظام الغذائي للشخص ومستوى الصفراء بشكل مباشر على لون البراز الشخص الذي ينتقل عبر الجهاز الهضمي (GI) وتسبب الإنزيمات تغيرات تجعلها بنية اللون ولكن تغير لون البراز لأى لون أخر يدل على وجود مشكلة خطيرة.