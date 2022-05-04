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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ..أسرع رجيم بعد رمضان والعيد لحرق الدهون وجربيه بنفسك و اعرف حالتك الصحية من لون البراز

الزيت
الزيت

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

5 فوائد صحية لتناول الملفوف تعرفي عليها

فوائد صحية عديدة لتناول الملفوف أثناء الحمل فهو  غني بالبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين سي وله طعم حلو ومر وقوام مقرمش يحبه العديد من الناس. ومع ذلك ، نظرًا لأنه من المعروف أنه يسبب انزعاجًا في المعدة ، فقد ترغب في معرفة ما إذا كان تناول الملفوف أثناء الحمل خيارًا آمنًا.

يعتبر الملفوف أيضًا من الأطعمة التي تتسبب في تضخم الغدة الدرقية والتي قد تتداخل مع وظائف الغدة الدرقية ويعد من الآمن تناول الملفوف أثناء الحمل لأنه غني بالعناصر الغذائية ويقدم العديد من الفوائد الصحية .

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أسرع رجيم بعد رمضان والعيد لحرق الدهون.. جربيه بنفسك

هل تبحثين عنرجيم سريع لحرق ونسف الدهون، إليك رجيم سريع لنسف وحرق الدهون والتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتينها طوال شهر رمضان برجيم جربيه بنفسك يقدمه موقع هيلث

حلويات لبنانية.. طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة

تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي من الوصفات اللبنانية اللذيذة، التي يحبها صغارك كثيراً، لاحتوائها على الشوكولاتة اللذيذة، كما أن له مذاقا رائعا جداً يذوب في الفم. 

اعرف حالتك الصحية من لون البراز

يرسل الجسم بعض الإشارات التى تنبهنا لوجود مشكلة معينة فى الجسم ولكننا عادة لا ندركها مثل لون البراز يؤثر النظام الغذائي للشخص ومستوى الصفراء بشكل مباشر على  لون البراز الشخص الذي ينتقل عبر الجهاز الهضمي (GI) وتسبب الإنزيمات تغيرات تجعلها بنية اللون ولكن تغير لون البراز لأى لون أخر يدل على وجود مشكلة خطيرة.

موقع صدى البلد الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة الساعات الماضية الملفوف

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