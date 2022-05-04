خالد النبوي يكشف علاقته بـ أسامة أنور عكاشة وأهم ما تعلمه منه ومن كبار الكتاب

كشف الفنان خالد النبوي عن أهم علاقاته وأهم ما تعلمه من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً : " علاقتنا ظلت طول الوقت علاقة تلميذ بأستاذه ".



وتابع خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:تعلمت منه أن الفنان لازم يكون شخصية وتعلمت منه ومن كل الكبار على مستوى التأليف مثل الراحل محسن زايد كمؤلف في عملي " المواطن مصري " وحديث الصباح والمساء ومحفوظ عبد الرحمن كمؤلفين علموني كتير، وأهم الاشياء التي تعلمتها أن مافيش حاجة ببلاش وأن التعب هو السبيل للوصول للناس أن التأليف يعبر عن ناسنا ".



ورداً على سؤال الحديدي هل تعلمت منهم أن تكون ممثل صاحب موقف ؟ ليرد : تعلمت أن أكون صاحب موقف في الحياة مش بس وأنا بمثل وأن يعبر شغلي على موقفي لو قدرت ذلك صحيح مهم نسلي الناس ونبسطهم ونضحكهم عشان فيه ناس بيشتغلوا عدد ساعات كتيرة جدا عشان يعيش أولاده بيبقى عاوز يسمع كلمة واحدة أو طريقة في الكلام أو فكرة تتعمل وده ممكن يكون داخل العمل ".



وأضاف : تعلمت منهم جميعا وبالاخص اسامة أنور عكاشة ، حيث أحببت القراءة وكان بيشاورولي على كتب بعينها أقوم بقراءتها وكنت أتناقش معه في اللقاء التالي أو في التليفون ما قرأت ".