عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي: محسن زايد ومحفوظ عبد الرحمن علموني كتير

خالد النبوي
خالد النبوي

كشف  الفنان  خالد النبوي عن أهم علاقته وأهم   ما تعلمه من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة     قائلاً: "علاقتنا ظلت طول الوقت علاقة تلميذ بأستاذه".


وتابع في لقاء " خلال  برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:تعلمت منه أن الفنان لازم يكون شخصية   وتعلمته منه ومن كل الكبار الذين علموني  على مستوى التأليف  مثل الراحل محسن زايد  كمؤلف  في عملي  " المواطن مصري " وحديث الصباح  والمساء  ومحفوظ عبد الرحمن كمؤلفين علموني كتير أهم الأشياء التي تعلمتها أن مافيش حاجة ببلاش وأن التعب هو السبيل  للوصول للناس أن التأليف  يعبر عن ناسنا".


وردا على سؤال الحديدي  هل تعلمت منهم أن تكون ممثل صاحب موقف؟  رد خالد النبوي: تعلمن أن أكون صاحب موقف في الحياة مش بس وأنا بمثل وأن يعبر شغلي على موقفي لو قدرت ذلك صحيح مهم نسلي الناس ونبسطهم  ونضحكهم    عشان فيه ناس بيشتغلوا عدد ساعات كتيرة جدا عشان يعيش أولاده بيبقى عاوز يسمع كلمة واحدة أو طريقة في الكلام أو فكرة تتعمل وده ممكن يكون داخل العمل".


واصل: تعلمت منهم جميعا وبالأخص أسامة أنور عكاشة القراءة كانوا بيشاورولي على كتب بعينها  أقوم بقراءتها وكنت أتناقش معه في اللقاء التالي أو في التليفون ما قرأته".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ليفربول يقلب تأخره أمام فياريال لتقدم بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

بايدن: الجيش الأمريكي الأقوى عالميًا.. ونطور قدراتنا لمواجهة الصين

مصدر: محمد عواد لم يطلب الرحيل عن الزمالك

أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

تدمير 39 موقعا عسكريا.. الجيش الروسي يضرب جميع أنحاء أوكرانيا

بسبب القصف الروسي .. المرافق الطبية في لفيف الأوكرانية بدون كهرباء

المداومة علامة قبول الطاعة.. استمر عليها بعد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ