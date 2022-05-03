خالد النبوي: محسن زايد ومحفوظ عبد الرحمن علموني كتير

كشف الفنان خالد النبوي عن أهم علاقته وأهم ما تعلمه من الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قائلاً: "علاقتنا ظلت طول الوقت علاقة تلميذ بأستاذه".



وتابع في لقاء " خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:تعلمت منه أن الفنان لازم يكون شخصية وتعلمته منه ومن كل الكبار الذين علموني على مستوى التأليف مثل الراحل محسن زايد كمؤلف في عملي " المواطن مصري " وحديث الصباح والمساء ومحفوظ عبد الرحمن كمؤلفين علموني كتير أهم الأشياء التي تعلمتها أن مافيش حاجة ببلاش وأن التعب هو السبيل للوصول للناس أن التأليف يعبر عن ناسنا".



وردا على سؤال الحديدي هل تعلمت منهم أن تكون ممثل صاحب موقف؟ رد خالد النبوي: تعلمن أن أكون صاحب موقف في الحياة مش بس وأنا بمثل وأن يعبر شغلي على موقفي لو قدرت ذلك صحيح مهم نسلي الناس ونبسطهم ونضحكهم عشان فيه ناس بيشتغلوا عدد ساعات كتيرة جدا عشان يعيش أولاده بيبقى عاوز يسمع كلمة واحدة أو طريقة في الكلام أو فكرة تتعمل وده ممكن يكون داخل العمل".



واصل: تعلمت منهم جميعا وبالأخص أسامة أنور عكاشة القراءة كانوا بيشاورولي على كتب بعينها أقوم بقراءتها وكنت أتناقش معه في اللقاء التالي أو في التليفون ما قرأته".